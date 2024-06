Nel centenario dell’uccisione dell’antifascista trevigiano Giovanni Girotto, 15 giugno 1924

Gallery







Giusto un secolo fa, dopo il rapimento e l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, numerose furono le proteste in tutta Italia da parte dell’ormai sempre più esigua minoranza che si opponeva al fascismo. A Treviso erano in particolare i repubblicani a tener viva un’intransigente opposizione, anche nel ricordo della spedizione armata su Treviso del 12–13 luglio 1921 da parte di millecinquecento fascisti provenienti da tutto il Veneto. In tale occasione una ventina di repubblicani si erano asserragliati nella sede del partito – nonché redazione del giornale “La Riscossa” – in via Manin 30, resistendo armi in pugno per oltre due ore all’assalto degli squadristi. Quando alla fine, sopraffatti dal numero alzarono bandiera bianca, i difensori contarono due feriti: il capitano degli arditi Guido Mozzoni e il sedicenne Alvise Pavan, cui fu amputato un braccio. Dal canto loro gli attaccanti lasciarono sul terreno un morto: Giulio Boscolo. - Venendo a Girotto, questa è la ricostruzione dell’episodio che portò alla sua morte, tratta dalla corrispondenza da Treviso del quotidiano a tiratura nazionale “La Voce Repubblicana”: «Mentre l’intera cittadinanza, pervasa di indignazione e di grande turbamento per l’efferato delitto dell’on. Matteotti, seguiva le varie vicende della brigantesca impresa della banda di Palazzo Viminale, domenica 15 c., dopo le 12, sul ciglio del viale Trento e Trieste, veniva trovato semimorente il nostro giovane amico Giovanni Girotto, tramviere della Società Mestrina. La morte, sopraggiunta nella serata del lunedì [16 giugno 1924] senza che il giovane amico nostro potesse proferire una parola chiarificatrice sul misfatto da egli subito, lasciò a una infinità di congetture. Certo si è che l’autopsia fatta sul cadavere venne ad avvalorare decisamente il più fondato sospetto: Giovanni Girotto è stato assassinato. L’encomiabile campagna iniziata, e non ancora ultimata, dal “Gazzettino” ha servito indubbiamente a lumeggiare, nei suoi varii aspetti, il brutale delitto. Ormai non vi deve essere alcun dubbio: l’autopsia richiesta espressamente dalla Procura del Re poté dimostrare che la soppressione del Girotto fu determinata da colpi di nerbo flessibile inferti sul collo, determinando la frattura della base del cranio». Il quotidiano repubblicano si augura «che si ponga fine alle bestiali gesta dei soliti randellatori che da vario tempo hanno scelto la zona intercorrente tra il viale Trento e Trieste ed il sobborgo S. Antonino per compiere, in completa libertà e sotto il naso della polizia e dei carabinieri i loro randellamenti quasi quotidiani». – I funerali del giovane tranviere si svolgeranno il 19 giugno. «Una vera fiumana di cittadini di tutte le classi, accompagnò all’ultima dimora il nostro povero giovane amico. Numerose le corone fra le quali spiccava quella di garofani rossi dei repubblicani di Treviso. Tutti i partiti politici e le organizzazioni sindacali erano rappresentati. A nome della cittadinanza, sul piazzale della stazione ferroviaria, pronunciò un forte e sentito discorso l’on. Cappellotto» (Italico Corradino Cappellotto, deputato del Partito Popolare Italiano nella XXV legislatura del Regno , 1919–1921) – A proposito di Cappellotto merita essere ricordato quanto avvenne qualche mese più tardi, durante la seduta del consiglio comunale di Treviso del 22 ottobre 1924, sindaco il fascista Luigi Faraone. All'ordine del giorno c’era la commemorazione di alcuni "onorati cittadini" e dell'aviatore medaglia d'oro della Grande guerra Giannino Ancillotto, morto qualche giorno prima in un incidente stradale. Cappellotto – avuta la parola e dopo aver reso onore alla figura di Ancillotto - ricordò il brutale assassinio di Matteotti e quello del tramviere trevigiano Girotto: «Il povero Girotto era un onesto operaio: non ha fatto male a nessuno ed è degno di essere commemorato in questa aula come gli altri cittadini». Al che il sindaco gli tolse la parola. E Cappellotto, di rimando: «Questo non è un Consiglio Comunale!». Si alzò e se ne andò esclamando: «VIVA MATTEOTTI, VIVA GIROTTO, VIVA LA LIBERTÀ!». – Infine le indagini sull’assassinio di Girotto. La questura di Treviso risolse il caso velocemente, individuando i presunti colpevoli in sei fascisti della zona, i cui nomi sono riportati dal Gazzettino del 22 giugno: (Titolo) – L’UCCISIONE DEL TRAMVIERE – La questura ha esaurito il suo compito — Sei arresti — Anche un consigliere comunale – – «La Questura ha esaurito, si può dire, il proprio compito e fra alcuni giorni presenterà i verbali all’autorità giudiziaria. Conviene riconoscere che la P. S., tanto da parte del Questore cav. Mars, quanto da parte di quei due egregi e valenti funzionari che sono i vice commissari dottor Bianchi e Marasciullo a cui è stato affidato il difficile lavoro delle ricerche, ha compiuto un’opera difficile in un termine relativamente breve. Secondo il Questore il fatto andrebbe ricostruito, presso a poco, in questo modo: In località varie, ma sempre nella stessa zona, come al “Cuor”, a S. Lazzaro e presso la Stazione, domenica scorsa sarebbero stata espresse frasi di minaccia contro alcuni tramvieri per l’atteggiamento da questi assunto durante gli ultimi avvenimenti politici. Fra coloro era un individuo che avrebbe istigato altri a «dare una lezione ai tramvieri». Fu così che venne colpito il Girotto Giovanni nelle circostanze che abbiamo descritte. Chi lo percosse? Ebbe intenzione di uccidere? Dirà il magistrato quale imputazione dovrà essere ascritta alla brutale malvagità compiuta e chi sono i responsabili. Oltre il Sartorello Alessandro, la Questura, come abbiamo detto ieri, ha proceduto ad altri arresti. Possiamo precisare i nomi: Guido Feltrin fu Antonio, d’anni 31 consigliere comunale fascista di Treviso, abitante in via Zermanesa di S. Antonino, ma negoziante nella nostra città; Borsato Aurelio di Giuseppe da S. Antonino, d’anni 25, fabbro; Acerbi Ivone fu Pietro, proprietario fornaio, nato ad Agugliaro (Vicenza), d’anni 33 e residente a S. Lazzaro; Bettiol Pietro di Candido, d’anni 28, da S. Lazzaro, agricoltore». - Non conosciamo l'esito del processo, ma non ci vuol molto ad immaginare come sia finito. Di certo, Guido Feltrin - il più noto dei componenti la squadra omicida - lo si troverà più tardi nell'albo d'oro dei fascisti che, per le loro benemerenze, si sono meritati la qualifica di "squadrista" [Feltrin Guido di Antonio, data di iscrizione al P.N.F. 9 maggio 1920, fascio di appartenenza Treviso – – Cfr. SQVADRISTI A NOI! Squadrismo nella marca trevigiana, Devanzis, 2008]. – Due note per concludere. 1) Sia la Questura che il Gazzettino operarono con obiettività, pur in tempi così difficili. Durerà ancora per poco: dall’anno successivo le “leggi fascistissime” metteranno una pietra tombale su ogni parvenza di libertà. 2) L’abitazione dell’on. Cappellotto, nella centrale via Pastro 1, fu «specialmente dal Luglio 1943, il ritrovo di uomini politici di tutte le fedi. E quando l'occupazione nazi-fascista si abbatté sull'Italia, i primi convegni del C.L.N, i primissimi contatti fra i vari organizzatori del movimento Partigiano avvennero in casa sua», ricorda il settimanale dell’ANPI “Patrioti della Marca” il 9 gennaio 1947, nel necrologio di questo fiero antifascista trevigiano. PS – Una scritta “W MATEOTI”, occultata dagli imbianchini del regime e in parte riaffiorata era, sia pure con difficoltà, ancora leggibile nel 1988 sul muro della restera a Fiera nei pressi del Mulino Mandelli. Camillo Pavan