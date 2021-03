Chiara Lamon vince il prestigioso premio della British Library per la Camera di Commercio della Moda Inglese

Chiara Lamon, da Mogliano Veneto, è stata una delle due vincitrici del prestigioso premio della British Library associato alla Camera di Commercio della Moda Inglese per gli studenti dell'ultimo anno delle Università di Fashion Design inglesi. Erano pervenuti 130 progetti da 34 università Inglesi e Chiara era tra gli 8 finalisti. Il suo progetto ha ripreso il FUTURISMO, a cui ha ispirato la collezione che presenterà alla tesi di laurea a luglio 2021 alla Gray's School of Art di Aberdeen. Chiara ha deciso di intraprendere l'università scozzese in quanto vincitrice di una borsa di studio 4 anni fa (quando non c'era la Brexit). Questa scelta si è dimostata la migliore per il suo percorso di studi e lavorativo in quanto nel 2019 (al secondo anno) era già vincitrice del premio Professional Development Award per eccellenza e creatività alla Aberdeen Tailor's Corporation e nel 2020 e 2021 ha potuto frequentare il SISA (Scottish Innovative Student Award) dove gi studenti del terzo millennio imparano le professioni del futuro in un mondo digitale e globale. Dopo la Laurea rientrerà in Italia, sperando la sua giovane competenza possa essere apprezzata. I genitori, Disma Lamon e Marina Salvato, hanno anche un'altra figlia in Scozia, Sarah, che ha già raggiunto un primo traguardo della laurea in giornalismo e sta terminando un master in organizzazione eventi alla Glasgow Caledonian University.