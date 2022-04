Ciclisti invadono Salgareda per ricordare Renzo Campaner

Ritorna il ciclismo su strada anche per il Comitato di Treviso, sabato 23 aprile 2022 si sono presentati 276 corridori ed hanno pedalato per 100 km . Organizzazione da parte dell’ASD 3B Salgareda in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Salgareda, 3 le partenze in programma: tra i giovani arrivo allo sprint per una trentina di corridori che volano a 45 kmh di media , prevale il veterano Igor Zanetti su tutti. Scantamburlo tra gli junior Sono circa una ventina gli junior al via, bella la volata di Domenico Scantamburlo (ASD Factori Team) che si intrufola bene tra i primi, non riesce invece a bissare la vittoria dell’anno scorso Sebastiano Scatà ( Fausto Coppi Polyglass) che giunge secondo,terzo Manuel Sporzon sul bravo crossista Andrea Calza . Alex Bacchin ASD Melato Stagione strepitosa per il corridore dell’ASD Melato, squadra vincente e pure il resto della famiglia non scherza, vince con il 5° posto assoluto tra i S A, secondo di categoria Piergiacomo Marcolina ( Trivium Froggi Team) seguono l’accoppiata Ciclocolor Girardi – Ghezzo. Andrea Tarlao beffa gli Iperlando E’ stata una volata strepitosa anche per la categoria S B, le grosse squadre si sono organizzate nel finale per lanciare lo sprint ai propri velocisti, Andrea Tarlao ( Team Equa) vince davanti ai 3 portacolori Iperlando Giulio Serafin – Marco Toffolo e Daniele Bittante, seguono per l’ASD Melato Molinari e Griggio. Igor Zanetti mette tutti d’accordo Come 1 anno fa è Impeccabile la volata di Igor Zanetti ( New molini Dolo) , vince assoluto davanti al velocista Friulano Roberto Fabris (CTF) terzo Veronese ( Cicli Caneva) sul trevigiano Sauro Bembo. Strepitoso Federico Costa Oltre cento gli atleti per la seconda batteria divisi in 3 categorie, arrivo con 3 atleti che si avvantaggiano nel finale, tra i G A vittoria e assoluto per Federico Costa dell’ ASD Iperlando, secondo di categoria il tricolore FCI Fabio Zambon (Eurovelo) terzo Accordini che beffa nel caotico sprint Lenarduzzi – Agostini – Pittacolo. Pasqual su Zanetti e Scremin tra i GB Entra nelle fuga buona Mauro Pasqual ( ASd Rainbow High road) e anche se non riesce di un soffio a battere Costa , vince per la sua categoria lasciando dietro ciclisti del calibro di Luigino Zanetti ( Iperlando) e Sergio Scremin ( cicli Caneva) Monetti – Pellizzari le star Iperlando Partono con i gentleman questa volta i veterani B, sono circa 40 al via, bene lo sprint per Emanuele Monetti che vince di categoria sul compagno di squadra Eris Pellizzari, terzo Pietro Buso ASD Team Lenox, seguono Gava , Caregnato e Todesco . Ruggiero Lorenzin (Team Stocchetti) primo assoluto Sono una sessantina i partecipanti nella terza gara, si avvantaggiano nel finale 3 corridori che riescono ad arrivare con pochi metri sul gruppo, bella vittoria per Lorenzin su Alessandro Marchiori (M9) terzo il corridore di casa Michele Bianco che voleva dedicare la vittoria al suo Ex Presidente Renzo Campaner nonché vicino di casa per una vita. Volata del gruppo regolata da Durante su Pellizzer. Paolo Benetton tra i SG B Arrivo allo sprint e vittoria per Paolo Benetton ( team Cazzago) su Flavio Ometto dell’ASD Mobili Toson, terzo l’ex campione italiano dell’ASD Melato Sergio Camon, giù dal podio i ciclisti trevigiani dell’ASD Fontanelle Bortoletti e Bettin. Vanessa Zanella a quota 10 Non ci sono dubbi, i sacrifici vengono ripagati…. è indubbiamente la più forte ciclista donna e la maglia tricolore ne testimonia, Vanessa Zanella sa destreggiarsi bene negli sprint e vince a Salgareda lasciando dietro Lisa Rudella ( cicli Caneva ), terza Valentina Disegna ( New Molini Dolo) quarta a 2 secondi Eleonora Decet. “ L’Europea” Antonella Incristi Team Friuli KI.CO.SYS onora Salgareda Sono 5 le donne per la categoria B-C , bene la ex campionessa europea di MTB Antonella Incristi che vince davanti a Federica Giacometti e Giorgia Tessaro, seguono Annalisa Mondi e Chiara Ciampolillo. Criterium medio fondo Veneto partito con il piede giusto,ottima la collaborazione tra i Comitati Provinciali e buona la partecipazione dei corridori, la prossima prova per il comitato di Treviso è in programma a Noventa di Piave il 21 maggio su di un percorso di 17 km. Edi Tempestin