CICLISTI TREVIGIANI SPREPITOSI AL CAMPIONATO VENETO SU STRADA ACSI

La Regina è sempre Lei, Gloria Fossaluzza (asd Zuliani di Maserada) dopo il tricolore nel ciclocross , medaglia d’argento ai Campionati Italiani a Fontanelle, vince il Campionato Veneto su strada a Santa Eufemia di Borgoricco ( PD) . Bene anche Laura Boz del Bike Team Fontanelle giunta tra le prime . Francesco Lorenzon ( De Luca ) vince tra i SG A dopo il titolo tricolore dei seconda serie a Pradipozzo, Eris Pellizzari ( Iperlando) vince assoluto tra i veterani mentre per il gruppo sportivo Piva di Montebelluna, la maglia di Campione Veneto arriva con Alessandro Zabeo. Manca il colpaccio per un pelo Giulio Serafin della Spinacè che si accontenta come nel tricolore del secondo posto dietro a Zuanon, volata imperiale per Davide Bonato ( Iperlando ) che vince tra i senior 1. Le più vive congraturazioni arrivano dal Comitato Provinciale Acsi Treviso ai vincitori e a tutti i partecipanti che hanno contribuito con la loro presenza a dar vita a una grande manifestazione . Edi Tempestin