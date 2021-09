Al Re del ciclocross Renato Longo la Borraccia D'Oro 2021

Sarà consegnata durante il pranzo organizzato dall’Associazione ex Ciclisti della Provincia di Treviso presieduta da Germano Bisigato in programma domenica 24 ottobre presso il ristorante “Oasi La Campagnola” di Mareno di Piave. Nel 20° anniversario dell’Associazione verranno premiati oltre al 5 volte Campione del Mondo Renato Longo, Luciano Loro con Lino Farisato e Tiziano Dall’Antonia . Info e prenotazioni : Germano Bisigato 339 8080361 oppure Antonio Toffolo 348 3177121 Nell’occasione saranno esposte tutte le maglie donate dai ciclisti che compongono la collezione privata di Germano Bisigato ( circa 300 pezzi ) tutti originali, un’occasione ghiotta per gli amanti del ciclismo e per tutti gli appassionati . Edi Tempestin