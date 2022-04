Cilindri storici alla 13^ Mostra Scambio Città di Treviso

Gallery

















Un bizzarro weekend per un importante ritorno alla normalità è stato celebrato sabato 9 e domenica 10 aprile con la 13^ Mostra Scambio Città di Treviso. Lo spazio espositivo è stato l'Ex Area Ceramiche Pagnossin, dove gli stand sono stati ben allestiti in tutta l’area messa a disposizione. Un occasione unica per conoscere e/o ritrovare vecchi e nuovi amici, dove dare e ricevere informazioni in ambito professionale su auto, moto e cicli d'epoca, ricambi e modellismo, raduni multimarca e mostre tematiche. Una nuova occasione per il Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI, dove ha esposto alcune delle splendide moto d'epoca e d'interesse storico di epoche e caratteristiche diverse, oltre alle splendide special e cafè racer, pronte per il nuovo DGR2022. Per maggiori info: https://www.cilindristorici.it