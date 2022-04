Cilindri storici a Borgo Cavour In Fiore

Gallery













Domenica 3 aprile 2022 si è tenuta la mostra mercato di fiori e piante - Borgo Cavour in Fiore - abbellendo l’affascinante città di Treviso con la presentazione di collezioni di piante e fiori, grazie alla partecipazione di espositori italiani e non. Il mondo dei fori è stato affiancato da una zona espositiva di due e quattro ruote, vecchi e nuovi modelli, dove non poteva mancare lo stand del conosciutissimo Moto Club di Treviso “CILINDRI STORICI”, allestito per l’occasione presso il BASTIONE SAN MARCO - Mura SS. Quaranta, con l’esposizione di moto d'epoca d'interesse storico. Un’occasione ideale di passare insieme una bella giornata di passione motoristica. Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI: L’Host Ride del DGR trevigiano, Marco Battistella, nonché responsabile della segreteria del Club e Referente Nazionale Registro Storico FMI. Presidente del Moto Club Manuele Battistella.