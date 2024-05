Cinelab - Camp estivo di cinema per ragazzi

Restera Produzioni è lieta di presentare CINELAB, il primo camp estivo per ragazzi interamente dedicato alla recitazione, alla scrittura cinematografica e alla realizzazione di un cortometraggio! Con il Patrocinio del Comune di Treviso, il Camp CINELAB è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni e si svolgerà la terza e quarta settimana di giugno, da lunedì 17 a venerdì 21 e da lunedì 24 a venerdì 28 giugno (con orario 8,30-16,30). Due settimane dedicate alla recitazione cinematografica, in cui gli allievi verranno accompagnati nella creazione di un vero e proprio cortometraggio che verrà girato l’ultimo giorno del camp assieme ad un regista e ad una troupe di professionisti. I ragazzi potranno, quindi, vivere l'emozione di un set cinematografico ed essere protagonisti della realizzazione di un prodotto audiovisivo in tutte le sue fasi: dall'ideazione alla scrittura, dall'essegnazione delle parti alla recitazione vera e propria, fino ad apprendere nozioni riguardanti la regia cinematografica. Il camp si svolgerà presso la Scuola Primaria GIOVANNI XXIII, in via D.M. Federici, appena fuori mura a Treviso. A Settembre, nella suggestiva cornice della Loggia dei Cavalieri, in centro storico a Treviso, ci sarà la proiezione del corto realizzato dai ragazzi. Il camp CINELAB vuole essere un luogo ed un’occasione in cui i ragazzi possano uscire dal proprio quotidiano superando le proprie insicurezze e allenando la propria creatività divertendosi e mettendosi in gioco, in un contesto coinvolgente e inclusivo. CINELAB è realizzato da Restera Produzioni, un'associazione culturale fondata da professionisti del settore teatrale e cinematografico che si occupa di produzione nell'ambito audiovisivo e teatrale e di formazione per aziende e privati organizzando corsi e workshop di recitazione per adulti, bambini e ragazzi. Le insegnanti artefici di questo percorso saranno Linda Collini, attrice, doppiatrice e formatrice per adulti e ragazzi e Laura Feltrin, attrice teatrale ed insegnante di teatro per bambini e ragazzi di lunga esperienza. Per qualsiasi informazione relativa a modalità specifiche di svolgimento e costi: resteralab@gmail.com oppure chiamare il +39 380 1420530.