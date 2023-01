Strage nella colonia felina di Ponzano Veneto

L’orribile notizia di quanto è accaduto nella Colonia Felina di Ponzano Veneto con l’avvelenamento usando l’antigelo di numerosi mici, lascia tutti scioccati. Tutti quelli che hanno degli animali d’affezione sanno quanto siano parte della nostra vita e della nostra casa, li curiamo, li amiamo come uno di noi e quei pochi che sono liberi anche spesso abbandonati hanno ancor più bisogno delle nostre cure. Indignazione e condanna non possono bastare a colmare il sentimento di tutte le persone che invece amano e rispettano gli Animali e l’Ambiente, pertanto Sig. Sindaco e Autorita’ preposte quello che si chiede innanzitutto è di mettere in moto le energie e i mezzi utili per individuare i responsabili di queste barbarie, vedere e conoscere volto e nome. Non si lasci passare il tempo, non si lasci dimenticare per il fatto che non è il mio animale o quello vicino. Si può certamente fare molto con forte e determinata volontà di dare voce anche agli Indifesi e Invisibili di qualsiasi specie.