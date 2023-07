Cena con Concerto al Catenaccio da Coppi - Steve & Angela - Luglio col Bene che ti Voglio

Venerdí 7 Luglio, vi aspettiamo alla prima data del "Luglio col bene che ti voglio" Cena con musica dal vivo Al Catenaccio da Coppi, con Steve & Angela, (Angela Rossetto voce, Stefano Silenzi chitarra classica ed acustica). Un progetto che vuole trasportarvi in un viaggio musicale internazionale, oltre i generi, in una fusione di stili: gipsy, folk, jazz e blues, tutto rigorosamente in acustico. Non mancate Via G.Marconi, Catena di Villorba (Tv)