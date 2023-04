Concorso “La Fotografia della Giornata Nazionale del Cavallo”

CONCORSO NAZIONALE LA FOTOGRAFIA DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL CAVALLO 1° EDIZIONE - 1°/30 aprile 2023 Il 1° aprile inizia la Prima Edizione del Concorso Nazionale “La Fotografia della Giornata Nazionale del Cavallo”, un concorso importante per una fotografia molto importante perché sarà la Fotografia Ufficiale della Seconda Edizione della Giornata Nazionale del Cavallo, una fotografia dove la creatività è assolutamente libera ed ogni autrice e ogni autore potranno scatenare la loro creatività fotografando quello che è per loro la Giornata Nazionale del Cavallo. Il tema del concorso è “La Fotografia della Giornata Nazionale del Cavallo” da interpretare con la massima libertà creativa e tecnologica, una bella gara creativa tra gli amanti della fotografia e del cavallo di tutta Italia senza limiti di età. Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 fotografie corredate dal titolo e le fotografie vincitrici saranno esposte nel corso della Giornata Nazionale del Cavallo, in calendario il 28 maggio 2023. Per informazioni e per partecipare: https://www.clubcavalloitalia.it/la-fotografia-della-giornata-nazionale-del-cavallo/ Al cavallo, animale nobile e bellissimo, al quale l’uomo deve i traguardi che ha raggiunto, dedichiamo concorso nazionale di fotografia della nostra associazione, senza cavalli né interessi nel cavallo, che crea eventi di livello per far conoscere questo straordinario animale.