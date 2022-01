L'Accademia Mozart si prepara al campus estivo

Sono aperte fino al 28 febbraio 2022 le iscrizioni per il Summer Lab Camp 2022, che la Scuola di Musica di Montebelluna "Accademia Mozart" assieme alla Scuola Musicale di Istrana organizza a Giralba di Auronzo di Cadore (BL) dal 02 al 09 Luglio. Il campo è un occasione per tutti gli allievi iscritti alle due scuole di musica trevigiane e per chi, tra i 9 e i 18 anni, vuole passare una settimana tra musica, giochi ed attività ludico/ricreative. Accompagnati dagli insegnanti delle due associazioni, tutti i partecipanti iscritti, svolgeranno 4 ore al giorno di lezione di gruppo ed individuale di strumento (sia perfezionamento che propedeutica) per poi prepararsi ad un evento live che si svolgerà l'ultimo giorno di vacanza studio. Ne fa da cornice le stupende Dolomiti bellunesi. I ragazzi soggiorneranno in una casa alpina della Parrocchia di San Nicolò, attrezzata di tutti i confort. Uno staff di cuochi prepareranno colazioni, pranzi e cene come in hotel. Non mancheranno momenti di gioco e attività sportive per tutti i partecipanti. Escursioni all'Adventure Park del Monte Agudo e gita a Misurina e Tre Cime di Lavaredo. Possono partecipare ragazzi e ragazze, come detto prima, dai 9 ai 18 anni che sappiano suonare uno strumento o cantare o che non abbiano mai avuto esperienze musicali. Le quote di partecipazione potranno, se ne hanno diritto i genitori, essere detratte dalla dichiarazione dei redditi. Per informazioni ed iscrizioni telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle 15 alle 19 al nr 0423/600500 o via mail a mail@accademia-mozart.it