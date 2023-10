Promettono la sostituzione della caldaia: spariti dopo aver ricevuto il pagamento

Mi permetto di scrivervi in quanto sono stata truffata dalla società Fix.it con sede a Conegliano, installatori di caldaie ad uso abitativo e per questo spero vogliate portare a conoscenza più persone possibile al fine che queste persone non possano più ledere alla povera gente che si è affidata a loro o che potrebbe affidarsi a questi soggetti. A inizio anno mi sono affidata a questa società, come da contratti che allego, per la sostituzione della mia caldaia non funzionante, inoltrano un contratto e una fattura che provvedo a pagare per l'installazione pari ad euro 1800,00. La società garantisce l'installazione della stessa nell'arco di breve tempo. Ad oggi, dopo numerosi solleciti e a distanza di svariati mesi, non rispondono più, il telefono risulta staccato, la loro sede è chiusa ed ovviamente non hanno adempiuto al contratto. Mi è stato riferito che hanno truffato moltissime persone, oltre 60 famiglie che hanno perso i loro risparmi e che questi truffatori sono scappati di gran fretta dalla sede di Mogliano prima dell arrivo della Guardia di Finanza. Mi sono permessa di riportare quanto accaduto al fine che possiate approfondire la cosa e fare cessare questa frode oltre che a fare loro rispondere di ogni lesione che hanno causato a dipendenti e clienti.

Lettera firmata