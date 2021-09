7° Centenario della morte di Dante a Conegliano

Per celebrare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, che ricorre in questo mese, un nutrito programma di manifestazioni è stato organizzato a Conegliano dal Gruppo “Amici di Dante” col patrocinio e il contributo del Comune. Si comincerà la sera di lunedì 13, alle ore 21, nella chiesa di S. Rocco, dove si svolgerà una veglia dantesca, nella quale i primi canti delle tre cantiche della Divina Commedia saranno letti/recitati rispettivamente da Vincenzo Capitanio, Mario Ballotta e Maurizio Mellini; quindi Carmelo Ciccia, dantista e presidente dell’associazione organizzatrice degli eventi, commentando il canto XXXIII del Paradiso parlerà della preghiera “Vergine Madre” e della visione di Dio, mentre in chiusura il mezzosoprano Valentina Volpe canterà l’Ave Maria di Schubert, con all’organo il maestro Alberto Ravagnin. L’indomani martedì 14, ricorrenza della morte del sommo poeta, alle ore 17,30 sarà inaugurata una lapide commemorativa a porta Dante e alle ore 18 nel salone parrocchiale di S. Rocco (via Pittoni) ci sarà la celebrazione ufficiale tenuta da Emilio Torchio, ricercatore di filologia e critica dantesca nell’università di Padova. Giovedì 16, alle ore 17,30, nell’oratorio dell’Assunta ci sarà l’inaugurazione d’una collettiva di dipinti danteschi, che resterà aperta fino a sabato 26. Giovedì 23, alle ore 17,30, nella sala dell’ex Informagiovani di piazzale S. Martino ci sarà una conferenza di Mirco Manuguerra, presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi, su “L’impegno di Dante per la pace universale”. Infine domenica 26, alle ore 17,30, al teatro “Dina Orsi” si svolgerà uno spettacolo dantesco con versi, scene, costumi, coreografie, musiche e canti, eseguito dalle compagnie “I visionari” (dir. Mario Ballotta), “I guitti dell’antica Fiera” (dir. Vincenzo Capitanio), “Dance City” (dir. Marika Derton) e “Pier Adolfo Tirindelli” (pres. Renato Toffoli). L'ingresso alle conferenze, alla mostra e allo spettacolo è sottoposto alle vigenti disposizioni sanitarie.