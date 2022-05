Confcooperative inaugura l'officina delle "soft skills" a Villorba

Confcooperative Belluno e Treviso, in collaborazione con la cooperativa Metalògos e con il contributo di Camera di Commercio di Treviso e Belluno, mercoledì 25 maggio avvia nella propria sede di Lancenigo un laboratorio innovativo, l’Officina delle soft skills.

Il percorso, destinato agli imprenditori e agli amministratori d’azienda, mira allo sviluppo di una consapevole strategia di utilizzo e sviluppo del capitale umano nei luoghi di lavoro. L'Officina delle soft skills propone strumenti concettuali e operativi finalizzati allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, ad accrescere il loro coinvolgimento e garantirne il benessere, incrementando il valore e la produttività dell’impresa. Il percorso è strutturato in tre incontri immersivi: un appuntamento iniziale indoor mercoledì 25 maggio dalle 9.00 alle 13.00 nella sede Confcooperative Belluno e Treviso dal titolo “La persona al centro del processo di innovazione”, un secondo appuntamento in outdoor previsto per venerdì 10 giugno, che porterà i partecipanti a misurarsi con un training immersivo di otto ore a Pian dei Longhi (Belluno), sul Nevegal, “Sviluppare i talenti e le potenzialità nel team di lavoro” (ore 9-18) . L’ultimo appuntamento venerdì 17 giugno con un momento di debriefing indoor nella sede Confcooperative Belluno e Treviso dalle 9 alle 13, intitolato "Il manager-coach” e pensato per sviluppare la consapevolezza che la crescita innovativa di ogni impresa debba passare attraverso quella della persona. Il percorso adotta la metodologia specifica dell’Outdoor Management Training® e si avvale trainer accreditati dall’Istituto Europeo Neurosistemica di Genova. Si tratta di una tecnica formativa caratterizzata da esperienze all’aria aperta, che trasforma attività concrete ed emotivamente coinvolgenti in occasioni di analisi di problemi nuovi e complessi, utili a sviluppare abilità nuove ed evolute; il processo sfrutta al meglio la capacità dei singoli di apprendere dall’esperienza. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni: www.confcooperative.it