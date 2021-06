Conte Collalto prende il volo e atterra sulle pagine di Forbes

Il 2021 è iniziato sotto i migliori auspici per l’azienda Conte Collalto di Susegana. Le nuove annate di vini e spumanti, presentate ai Concorsi Enologici Internazionali, hanno riscosso l’attenzione dei degustatori collezionando medaglie d’oro e d’argento e punteggi elevati. Menzioniamo gli ori ottenuti al concorso Città del Vino, al concorso francese di Gilbert&Gaillard e soprattutto allo storico concorso londinese International Wine& Spirits Competition. E’ proprio grazie alle medaglie d’oro conseguite all’IWSC di Londra che l’azienda Collalto viene citata dalla prestigiosa rivista Forbes tra i 7 migliori vini Italiani e, tra questi, due sono di Conte Collalto: l’Ottaviano Prosecco Superiore sui lieviti brut nature e il San Salvatore Prosecco Superiore docg brut le cui uve sono raccolte proprio dal vigneto che si trova sotto al castello di Susegana.

L’impegno, la ricerca, l’innovazione, la sensibilità all’agricoltura sostenibile sono state premiate. Quella di Isabella Collalto è una delle più grandi realtà venete: un'azienda che si estende per molti ettari a ridosso delle Prealpi trevigiane, alternando vigneti e pascolo, seminativi e bosco, in un continuo susseguirsi di colline. Nelle storiche cantine di via XXIV Maggio si svolgono tutte le fasi produttive, che danno vita a una gamma in cui il Prosecco è star indiscussa, anche se non mancano vini fermi ottenuti da vitigni internazionali o dai celebri incroci realizzati dal professor Manzoni.

Tra i vini più premiati: Ottaviano Prosecco Superiore Sui Lieviti brut nature Isabella Rive di Collalto brut charmat lungo Ponte Rosso Conegliano Valdobbiadene docg extra brut San Salvatore Conegliano Valdobbiadene docg brut Torrai Cabernet DOC Piave Riserva.