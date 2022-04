Conte Collalto vi aspetta al Vinitaly con il suo metodo ancestrale

Finalmente, dopo due anni di assenza, quest’anno VINITALY, la più prestigiosa fiera internazionale del vino, riapre i battenti. La cantina Collalto vi attende al Padiglione 4 stand C1 per presentarvi i nuovi progetti che sono stati concretizzati in questo periodo. In primis il nuovo spumante sui lieviti OTTAVIANO Prosecco Superiore Sui Lieviti brut nature. “Ottaviano” nasce dall’idea di riproporre, in chiave moderna, la tradizione della famiglia Collalto e delle nostre colline. Il prosecco “sui lieviti” rappresenta le origini dell’attuale prosecco spumante, una visione che pochi uomini illuminati hanno avuto sul finire dell’800, noi lo abbiamo voluto dedicare proprio al conte Ottaviano I, il “conte agricoltore”, che ha precorso i tempi, che ha intuito, prima di tutti, la strada da intraprendere. A fine ‘800 il conte Ottaviano è nel consiglio della scuola enologica di Conegliano, è il socio di maggioranza del primo Comizio Agrario, inizia a costruire la moderna cantina a Susegana. Sono gli anni in cui si cominciano a sperimentare nuovi modi di vinificare il prosecco, gli anni delle prime spumantizzazioni. E il conte Ottaviano è tra i pionieri del prosecco. Le uve provengono da un vigneto sulla collina di Colfosco e sono state vinificate con un metodo “antico”, antico come le radici della famiglia Collalto. Verrà presentato inoltre il restyling della linea de Le RISERVE: il packaging è stato modernizzato, pur mantenendo i colori storici identificativi del prodotto e, al contempo, valorizzato il contenuto con una nuova bottiglia più importante. Collalto sarà presente durante la fiera anche presso: • Consorzio del Prosecco Superiore di Conegliano e Valdobbiadene DOCG – Padiglione 8, Stand i2, i3 • Gambero Rosso Tre Bicchieri domenica 9 aprile, Sala Argento Palaexpo dalle 11.30 alle 16.30 • stand REGIONE VENETO PAD. 4 posizione D4/E4 per l’evento VILLE&VINO il giorno 11 APRILE alle ore 14.30 Vi aspettiamo PAD. 4 STAND C1.