A San Fior arrivano i cartelli del Controllo del Vicinato

A partire da sabato si vedono anche a San Fior i cartelli “Zona Controllo del Vicinato”. L’Associazione Controllo del Vicinato è una rete di protezione civile basata su senso civico, aiuto reciproco e collaborazione con l’Amministrazione comunale, insomma, un tassello per innalzare la sicurezza partecipata della comunità e in particolare delle persone anziane, le più vulnerabili. In provincia di Treviso sono una quarantina i Comuni che aderiscono all’associazione e che hanno dei gruppi di volontari attivi nel loro territorio. Recentemente, inoltre, è stato creato anche un gruppo di coordinamento provinciale al quale partecipa, per il Comune di San Fior, l’Assessore alla Polizia Locale, Luigi Tonetto. Anche la Prefettura di Treviso riconosce l’importanza dell’iniziativa e apprezza le modalità con cui si opera che costituiscono un vero e proprio esempio di cittadinanza attiva con i gruppi di volontari divisi tra i quartieri che si tengono in contatto tramite gruppi WhatsApp e altre chat telefoniche.

Nel territorio di San Fior sono già attivi 3 gruppi di controllo del vicinato (uno per frazione) che hanno iniziato la loro attività fin da gennaio 2020 e che ad oggi contano circa un centinaio di aderenti con 6 coordinatori. L’obiettivo dei prossimi anni è di raggiungere tutte le vie del Comune con almeno un volontario e di rafforzare la rete di solidarietà fra vicini di casa. La filosofia del gruppo è che un “buon vicino è un ottimo antifurto”, infatti l’auto-organizzazione dei gruppi prevede l’osservazione attenta e il consapevole controllo delle aree attorno alle proprie abitazioni, mentre già i cartelli sono un deterrente contro furti, truffe e vandalismi. Il dialogo con le forze dell’ordine ottimizzerà, soprattutto in questo periodo prenatalizio, le segnalazioni per far fronte alle vulnerabilità ambientali, strutturali e comportamentali dei cittadini.



"Colgo l’occasione - spiega L’Assessore Tonetto Luigi - di ringraziare, la Polizia Locale i coordinatori del CDV, il gruppo Provinciale che ci sostiene tutti i volontari e le persone che direttamente e indirettamente ci stanno vicini e collaborano, Grazie, grazie e grazie". In ogni caso, i cittadini interessati possono richiedere informazioni all’ufficio di Polizia Locale del Comune di San Fior telefonando al numero 0438266520.