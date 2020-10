Convocazione atlete Thunders in nazionale softball seniores

Con il doppio titolo Europeo 2019 (campionesse sia Juniores che seniores) cucito sulla maglia, in quello che doveva essere l’anno olimpico, causa pandemia covid , solo dopo nove lunghi mesi di attesa torna a radunarsi la Nazionale Italiana Seniores di Softball in attesa di vestire le casacche azzurre a Tokio, lo farà dal 12 al 18 ottobre a Pescara con venticinque atlete. Tra le convocate figurano 2 giocatrici della Società Thunders Castellana Softball: Sofia Fabbian e Noemi Giacometti. Son passati esattamente 10 anni da quando queste 2 ragazze muovevano i primi passi sul diamante Castellano giusto metà della loro vita e la loro giovanissima età fa sperare che molte ancora saranno le soddisfazioni sportive che le aspettano e che con molto orgoglio la Società che le fatte crescere potrà dividere con loro. Con un lavoro costante, una grande forza di volontà e amore per questo bellissimo sport le nostre Castellane hanno saputo emergere e porsi all’attenzione del “manager” della Nazionale Italiana Enrico Obletter. Ma non solo Sofia e Noemi sono chiamate a questo raduno anche Carlotta Salis, lanciatrice, quest’anno in prestito alla Società Caronno, farà parte della squadra. A dimostrazione di quanto sia stato e sia fecondo il vivaio Castellano e quanto la Società si sta impegnando, da segnalare anche Agnese Giacometti, sorella di Noemi, e Marianna Zummerle Caufin, ora alla Società Vicenza, ma nate e formate sportivamente a Castelfranco Veneto, che sono nel giro della Nazionale Juniores. Ricordiamo che entrambe le squadre Seniores, quella di baseball e quella di softball, militano rispettivamente nel campionato di serie A2 e A1 e che il settore giovanile, in quest’anno così difficile, ha potuto schierare una squadra under 15 e una under 12 nel baseball; un’under 15 e un’under 18 nel softball. Grande gioia e compiacimento per la Società Dragons & Thunders Castelfranco Veneto , unica nel Veneto e partecipe a quella ristretta élite nel panorama dello sport Italiano che può vantare d’avere entrambe le squadre seniores partecipanti ad un campionato di serie A.