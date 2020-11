Ohvale, nasce un nuovo campionato monomarca in collaborazione con FMI

La casa motociclistica di Mogliano Veneto, fondata nel 2009 da un’idea di Valerio Da Lio, ha annunciato nei giorni scorsi la nascita di un nuovo campionato monomarca: l’”Ohvale Coppa Italia”. Il nuovo trofeo, che nasce in collaborazione con la Fmi (la Federazione motociclistica italiana), arriva dopo la creazione del “Civ Junior”, il primo campionato monomarca di Ohvale che punta a far emergere i giovani piloti talentuosi. Per questa nuova competizione non ci saranno limiti di età, infatti sarà aperta sia ai giovanissimi, sia ai piloti più esperti e sempre nel rispetto del regolamento dei trofei monomarca Ohvale: moto uguali per tutti e motori sigillati. Il vincitore potrà inoltre fregiarsi del titolo di Campione Italiano, in quanto il trofeo investirà tutto il territorio nazionale. Ennesima soddisfazione per la casa di Mogliano, nata e cresciuta a Treviso e conosciuta in tutto il Mondo, che vanta numerosissimi trofei monomarca in Europa, America e Africa.

Walter Zambon