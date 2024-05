Venerdì 17 maggio 2024 a partire dalle ore 10:00 si terrà a Cornuda la quinta edizione della Corsa per Agnese. Si tratta di una Corsa di Solidarietà in memoria dell’alunna Agnese Faganello, un raggio di sole scomparso sette anni fa, ma sempre nei cuori degli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cornuda e dei cittadini di Cornuda. La Corsa per Agnese è un evento didattico, sportivo e solidale che vede impegnati i ragazzi della Scuola Secondaria di Cornuda e i loro insegnanti, in un’azione di sensibilizzazione e raccolta fondi da destinare alla LIFC (Lega Italiana Fibrosi Cistica) e ad ABIO onlus. Nell'edizione dello scorso anno gli alunni hanno raccolto 5725 euro: 4000 euro sono stati devoluti alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, mentre 1725 euro sono stati donati alla sezione di Montebelluna di Abio. La Corsa per Agnese funziona in modo particolare: nei giorni precedenti la corsa alunni ed alunne compilano un documento (chiamato passaporto) contenente le promesse di donazione, ovvero la cifra che i loro sponsor (genitori, parenti, amici, esercenti del luogo) sono disposti a donare per ogni giro del campo effettuato. Il giorno della Corsa ragazzi e ragazze si impegnano ad effettuare più giri possibili del campo (generalmente una decina); le loro prestazioni vengono registrate dagli alunni dell'ultimo anno. Nei giorni successivi i corridori vanno a riscuotere le promesse di donazione dai propri sponsor e li consegnano agli incaricati, che provvedono al conteggio e ad effettuare i versamenti. Cornuda attende con trepidazione l'evento e di scoprire il colore delle t-shirt, che anche quest'anno la famiglia Faganello donerà a studenti e studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado. In caso di maltempo la Corsa è rimandata a venerdì 31 maggio.