Nuovo corso di formazione per OSS a Pederobba

A giugno 2022 presso le Opere Pie di Pederobba partirà un corso regionale di formazione per Operatori Socio-Sanitari (OSS). Il presidente della struttura, Agostino Vendramin afferma “E’ motivo di orgoglio per le Opere Pie dare spazio ad un momento così importante di formazione: la figura dell’Operatore Socio- Sanitario è sempre più richiesta, sta acquisendo sempre più valore e offre, quindi, anche ottime opportunità lavorative. Solo nella nostra struttura, che ospita 280 utenti, lavorano 250 dipendenti, tra cui 120 Oss, che interagiscono con varie più tipologie d’utenza, spaziando dall’assistenza all’Anziano a varie tipologie di disabilità. Sono infatti numerosi gli ambiti in cui un Oss può lavorare: Ospedali, Centri di Servizio socio-sanitari, Centri Diurni, Nuclei riabilitativi, Servizio Domiciliare”. La selezione di ingresso inizierà con una prova scritta che si volgerà il 18 maggio presso l’Aula Formazione presso l’ex Ospedale a Pederobba, a cui poi seguirà un colloquio orale per quanti avranno superato i test. Le domande di iscrizione vanno effettuate entro il 16 maggio. Il costo del corso è pari a 1800, 00 euro. Fatta salva la possibilità di richiedere un voucher di 1500 euro, per coloro che nel 2022 prevedono di avere un reddito non superiore a 8145 euro (se lavoratore dipendente) o 4800 euro (se lavoratore autonomo). Nel sito web www.operepiedionigo.it tutte le informazioni relative al bando, alle modalità di partecipazione e ai materiali utili per la preparazione alla prova di ammissione. Per informazioni, contattare formazione@operepiedionigo.it oppure 0423/694711 da lunedì a venerdì con orari 8.30- 12.30.