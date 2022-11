Nasce un nuovo originale unico corso di sintesi di discipline e arti orientali: TCQY

Via San Maria di Ca' Fancello, 12 · Sant'Antonino

Nell'usuale ampio panorama dei corsi proposti a Treviso, prende vita alla paletsra Motus di Treviso, palestra CRAL ospedalieri, il martedì, dalle 20.45 alle 22.15. un nuovo, originale, unico corso che mette insiemele tre tra le più antiche discipline orientali, un gioco, una 'danza' meditativa, tra Tai chi, Qi Gong e Yoga Flow. Un flusso ininterrotto di movimenti e respiro, una disciplina di sintesi, che miscela profondamente arte marziale, danza, meditazione, posture articolate e flessibili, per un sempre maggiore coordinamento, mente- corpo, flessibilità, centratura, forza, potenza, energia interna, e molto altro, riunendo gli effetti di una buoa pratica di ognuna delle tre discipline coinvolte. Si arriva poi anche alle forme più combattive dove si applica il Tai chi nell'esplosione della forza, per poi passare nuovamente al flusso delle onde, al flusso delle onde, per ritornare rigenerati, rinnovati nel profondo, più forti, più centrati, focalizzati, portando queste qualità nella vita di tutti i giorni, e piano piano trasformando anche la propria vita nella consapevolezza del proprio copro, della propria mente e delle proprie emozioni. M^ Roberto Benetton www.vitaolistica.it info.vitaolistica@gmail.com WA: 3494480383