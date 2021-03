Il Covid affossa anche il Bikebistrot

Aperto nel novembre scorso, al tempo stesso sfida ed auspicio di un futuro roseo per tutti, in un 2020, bisesto e funesto, che il Covid Sars 2 aveva cosparso di morti, il Bikebistrot di Alchèmia fitobottega al civico 94 della Noalese ha chiuso, affossato da un virus che, invece di regredire, sta dilagando nuovamente. Le previsioni allora parlavano di ripartenza, con un aeroporto che riapriva, volano imprescindibile per l'intero comparto turistico con beneficio a ruota per musei, mostre e tutte le attività collegate. Invece è stato il contrario. La chiusura, l'ennesima in un comparto, quello del commercio, ormai allo stremo è figlia delle restrizioni sempre più strette che impongono persino di consumare un caffè "all'americana", fuori cioè del locale in un irricevibile bicchiere cartonato con beccuccio per la suzione, stravolgendo il rito quotidiano per eccellenza dell'italico stivale che ammazza pure il liturgico accompagnamento del croissant fragrante, magari per la zuppettina di nanniloyana memoria, trattato ora come un qualsiasi panino "salsiccia e senape" da consumare camminando in strada.

Le vetrine che per oltre mezzo secolo avevano ospitato il negozio della storica manifattura ceramica Pagnossin sono spente come chiuse e spente sono quelle dell'altro punto vendita e ristobar di piazza teatro Dolfin in centro città. Un aeroporto che non ha più aperto nonostante i reiterati annunci, i limiti agli spostamenti individuali che hanno azzerato il movimento turistico in città, il rischio imminente di scivolare in zona rossa hanno costretto a prendere questa decisione. - A malincuore ma inevitabile - raccontano i titolari - pronti però a ripartire subito quando ci saranno le condizioni -. La questione è proprio questa: quando? Intanto lo stillicidio di attività commerciali che alzano bandiera bianca è continuo. Chi tenta ancora di resistere , come il negozio di biciclette che occupa lo spazio a fianco del Bikebistrot, lo fa perchè ha qualche soldo da parte ma la strada, anche per lui, appare, oggi come oggi, segnata.

A giugno dovrebbe tenersi un evento legato al turismo, alla bicicletta, alla gastronomia e sempre a giugno dovrebbe pure aprire il Canova ma sarà davvero così? Si sta procedendo alla vaccinazione di massa sperando che l'efficacia sia tale da far regredire definitivamente il virus e le sue varianti che stanno per portare l'Italia verso un lockdown generale. Di riaperture, a parte le ottimistiche dichiarazioni di qualcuno, proprio non se ne vede neanche l'ombra nonostante il sole di queste giornate di fine inverno. Si continua a sentire invece il lacerante suono delle ambulanze che corrono senza sosta.