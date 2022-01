La Crew di DUECILINDRi spopola al MBE di Verona

Gallery









Si è conclusa domenica la 24esima edizione del Motor Bike Expo svoltasi nella classica location di Verona Fiere. 600 gli espositori, 8 i padiglioni in tutta l’aera e tante le attività all’aperto che hanno dato vita all’evento internazionale delle moto. Fantastica avventura anche per Paolo Ghiringhelli e la Crew di DUECILINDRI, grazie alla loro presenza scenografica - punto di forza di Duecilindri Magazine Custom Lifestyle con Davide Trotta - presentando nuovi contenuti inediti nel mondo delle due ruote che più amiamo. Novità di questo 2022 la presentazione del logo ufficiale della sesta edizione della tanto desiderata Sporty Meeting, il moto raduno dedicato alle meravigliose Sportster marcate Harley-Davidson, confermato per sabato 25 giugno nella graditissima location di Grazzano Visconti (PC). Non è passata indifferente la sportster personalizzata stile moto GP (da qui il nome), della special GP16 di Damiano Caputo, mostrata nello spazio espositivo DUECILINDRI, nonché premiata nel bike show di Lowride. Presente anche Tony Manetta con il suo libro “Una vita a manetta” dove ci racconta di una vita vissuta al limite… della famiglia e degli amici come Carlo Talamo e la Numero Uno Milano. Un grande piacere per me aver conosciuto il fotografo Daniele Grassi ed aver ammirato i suoi scatti perfetti. Ancora un dovuto riconoscimento a tutto lo staff di DUECILINDRI, dove hanno trasformato i loro sogni in realtà, diventando così una leggenda nel mondo bikers.