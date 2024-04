Cristiano Santini ex Disciplinatha torna live con X.N.X.

X.N.X. e' il nuovo progetto di due musicisti culto dell'elettronica italiana degli anni'90. Cristiano Santini gia' dei Disciplinatha ed attualmente anche Dish is Nein e Federico Bologna dei Tecnogod e Ohmega Tribe. "Beautiful World" rifacimento di un brano dei Devo di fine anni'70 e' il singolo che anticipa l'ep di 6 pezzi "It's a beautiful world for you ...not me". Aprono il concerto 30 Denari band che fonde sonorita' post punk con electroindustrial. La location della serata e' Villa Albrizxi Marini i promoter sono Le Notti de il Bandito e Go Down Records. Ingresso 10€ per associati Acsi ...i non tesserati potranno farlo la sera stessa.