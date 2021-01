Dakar 2021 7° tappa Maratona

La 43ª edizione del Rally Dakar 2021, approda per il secondo anno consecutivo in Arabia Saudita. Una delle competizione più impegnative al mondo, con inizio il 2 gennaio da Gedda, per terminare il 15 gennaio, dopo ben 12 tappe, sempre a Gedda. Quasi 8000 i chilometri da percorrere, tra cui 5000 km di prove speciali… terminata la 6° tappa con la vittoria degli spagnoli Carlos Sainz, vincitore della precedente Dakar 2020 per le auto, chiudendo il percorso di 348 chilometri con la special, in 3 h 38 min 27 sec., e Joan Barreda Bort (moto Honda), con il tempo di 3 h 45 min 27 sec. Sabato 9 gennaio è stata la giornata dedicata al riposo per le 250 squadre in gara. Una dovuta pausa di recupero per la prima tappa “maratona” (7° tappa di domenica 10) di due giorni, cioè senza assistenza al bivacco della notte, che collegherà prima Hail a Sakaka (742 km) per poi passare da Sakaka a Neom (709 km). Tanti i piloti italiani in gara, tra cui il veterano Franco Picco, classe 1955 di Vicenza. Dopo cinque anni, dalla sua ultima partecipazione del 2016, categoria quad, ha deciso di prendere parte alla 43° Dakar 2021, all’età di 65 anni. La sua carriera agonistica inizia nel 1976 dove vince il Campionato Italiano Juniores 250 e Seniores 500 nel 1978. Ma il debutto nelle corse africane avviene nel 1985 all’allora Paris-Dakar, dove sotto ogni aspettativa, stupii i migliori piloti rimando in testa in molte tappe, chiudendo la gara in terza posizione assoluta. Da allora, il suo futuro di pilota ufficiale Yamaha, sarebbe stato tra le dune… oltre la Dakar, altre importanti vittorie hanno onorato il suo curriculum da pilota, come ad esempio al Rally dei Faraoni; Africa Eco Race e tante altre.