Dama: 28^ Gara interregionale

Via Partigiani, 19 · Orsago

Via Partigiani, 19 · Orsago

Si è svolta Sabato 30 Luglio la 28^ Gara interregionale di dama italiana ad Orsago presso la sala climatizzata del centro sociale; organizzata dal circolo “Dama Club Orsago”, circolo affiliato alla FID (Federazione Italiana Dama). La gara a gruppo unico è stata vinta dal giovane candidato maestro Jonathan De Vitis del circolo “Dama Lecce”, seguito dal candidato maestro Giancarlo Burchiellaro del circolo “Fulvio Campanati” di Mestre. Al 3° posto il maestro Clemente Trevisan del circolo “Angelo Pilla ”di Venezia. In questa manifestazione hanno partecipato: un maestro, 5 candidati maestri, 5 nazionali, 5 regionali e 10 provinciali . La gara è stata condotta dall’arbitro Fiorenzo Bertoli e dal presidente del circolo di Orsago Armido Zangrando. Spuntino finale per tutti i partecipanti con prosciutto, melone e con del buon vino. I prossimi appuntamenti a Settembre con la dama italiana si svolgeranno a Gardigiano di Scorzè (VE) e Isola Vicentina (VI), per informazioni rivolgersi al circolo "Dama Club Orsago".