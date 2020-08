Dama: al campionato italiano giovanile il circolo “Damasport Roncade”

Si svolgeranno dal 4 al 6 settembre a Chianciano Terme (SI) presso il Grand Hotel Capitol, il 40º Campionato Italiano Giovanile per le categorie Juniores, Cadetti, Minicadetti e Speranze, di Dama Italiana. La manifestazione è stata organizzata dalla FID (Federazione Italiana Dama) riservata ai giovani atleti provenienti da varie parti d’Italia, che si sono distinti per meriti sportivi. I circoli trevigiani saranno rappresentati dal “Damasport Roncade” con Diletta Dolce per le “Speranze”, Mattia Scaggiante per i “Minicadetti” e Alessandro Carraretto per gli “Juniores”. Saranno accompagnati dal delegato provinciale FID Loris Scaggiante. Un in bocca al lupo a questi ragazzi per il loro esordio al campionato italiano per sfidare i più forti giovani giocatori d’Italia.