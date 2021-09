Dama Italiana, Scaggiante vince l'assoluto

Il Gran Maestro Casalese Alessio Scaggiante, in forza alla ASD "Energya" di Maser, si conferma campione italiano di dama italiana, all'85° Campionato Italiano Assoluto, svoltosi a Castel di Tusa (ME) dal 21 al 26 settembre. Il campionato è stato organizzato dalla FID (Federazione Italiana Dama) e i partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi in base al punteggio elo-rubele. Nel 1° gruppo vi hanno partecipato quattordici tra i più grandi e quotati maestri del mondo damistico, per la conquista del titolo italiano 2021. Alessio Scaggiante, vincitore anche dell'edizione precedente, in questo campionato è partito a rilento con una lunga serie di pareggi. Solo nella seconda metà del campionato è riuscito a fare una rimonta che si è conclusa con la vittoria nell'ultima decisiva partita che gli ha permesso di raggiungere la vetta della classifica in solitario. Secondo si classifica il Gran Maestro Michele Maijnelli del circolo di Aosta, terzo M. Santo Lo Galbo del circolo Palermitano. Ottima prestazione anche per Paolo Moscheni da Vedelago, di categoria regionale, anche lui in forza alla ASD "Energya" di Maser. Paolo è riuscito a salire sul terzo gradino del podio nel 3° gruppo, il vincitore è stato Nunzio Gaglio del circolo di Mori (TN), seguito da Francesco Senatore del circolo di Cosenza. Quest'ottima prestazione gli è valsa il passaggio di categoria da Regionale a Nazionale.