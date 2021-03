Dama, vincono il regionale nei rispettivi gruppi: Scaggiante, Chieregato, Moschetti e Dolce

Dopo il campionato regionale Veneto di dama internazionale svolto a Maser domenica 14 febbraio, si è svolto domenica 28 febbraio, nella sala “Dante” a Biancade di Roncade (TV), il 68° campionato regionale Veneto di dama italiana. L’organizzazione del campionato riservato ai tesserati FID( Federazione Italiana Dama), è stata affidata anche quest’anno al circolo damistico locale “Damasport Roncade” dal comitato regionale FID Si è giocato nell’intera giornata, con i giocatori che sono stati divisi in tre gruppi in base al punteggio nazionale e alla categoria di appartenenza. Nel primo gruppo, formato dai giocatori esperti, ha vinto il titolo regionale il giovane Gran Maestro trevigiano Alessio Scaggiante, in forza al circolo “Energya” di Maser, 2° il Gran Maestro Mirco De Grandis del circolo “Clodiense” 3° il Maestro Mario Cibelli del circolo “Dama Castellana Conegliano”. Nel secondo gruppo vince il Maestro Sandro Chieregato del circolo “Clodiense”, 2° Candidato Maestro Gabriele Cappelletto del circolo “Fulvio Campanati” di Mestre, 3° il Maestro Emanuele Danese del circolo Enrico Molesini (VR) Nel Terzo gruppo Provinciali vince Paolo Moschetti del Circolo “Energya” di Maser, 2° Loris Berengan “Giuseppina Rizzi”(VI), 3° Lucio Capitanio del circolo “Clodiense” . Nella categoria Junior, vince Diletta Dolce (vice campionessa italiana cat. Speranze 2020), secondo Salvatore Verolla e terzo Emanuele Santon entrambi del “Damasport Roncade”; premiato il migliore giocatore delle elementari Libero Cosenza del “Damasport Roncade”. Le premiazioni Junior sono state fatte dal presidente “Damasport Roncade” Renato Cervellin e con la presenza del delegato provinciale FID Loris Scaggiante.