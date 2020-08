Dama: Scaggiante fa il tris di titoli e diventa “Gran Maestro”

Quest’anno, con l’applicazione del protocollo anti Covid, si sono svolti presso il Grand Hotel Elite & La Country House di Cascia (PG), dal 27 luglio al 2 agosto, i campionati italiani di dama internazionale (la dama dalle 100 caselle), organizzati dalla FID (Federazione Italiana Dama) . Il già noto maestro casalese Alessio Scaggiante, del circolo “Energya” di Maser, ha conquistato il suo secondo titolo italiano assoluto di dama internazionale a tempo standard. Ha condotto il campionato sempre al secondo posto, riuscendo solamente nel penultimo turno di gioco a passare in testa. Nell’ultimo turno Scaggiante con punti 16,124 manterrà la prima posizione, secondo si classificherà con punti 14,113 il Maestro di Velletri Enes Habilaj e al terzo con punti 14,92 il Grande Maestro bergamasco Moreno Manzana. Scaggiante è riuscito a fregiarsi anche del titolo italiano nella specialità lampo e semilampo (tempo ridotto). Grazie anche a questi titoli italiani, al 22enne Alessio Scaggiante verrà conferito il più alto e prestigioso titolo damistico italiano, ovvero quello di Grande Maestro di dama internazionale. Nella foto in allegato in centro il Gran Maestro Alessio Scaggiante