Il "Damasport Roncade" vince il titolo italiano di dama italiana a squadre 2021

Il campionato italiano a squadre di dama italiana si è svolto dal 26 al 28 Novembre presso l'Hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste. Il campionato è stato promosso dalla FID (Federazione Italiana Dama) che ne ha affidato l'organizzazione al circolo Triestino. Le squadre in lizza per il titolo italiano erano otto, formate da quattro giocatori per squadra, che si sono scontrati in sette turni di gioco di 30 min. + 15 sec. di ricarica. La squadra trevigiana era composta dal pluricampione Gran Maestro Alessio Scaggiante del circolo "Energy" di Maser, dal giovane Alessandro Carraretto e Mattia Scaggiante (fratello di Alessio) come giocatore junior previsto da regolamento, del circolo "Damasport Roncade". Assieme ai tre giocatori trevigiani completa la squadra un altro pluricampione Gran Maestro Mirco De Grandis di Chioggia, che come da regolamento poteva completare la squadra pur provenendo da diversa provincia. La squadra trevigiana del "Damasport Roncade" con 13 punti vince il titolo italiano assoluto di dama italiana a squadre 2021. Seconda classificata con 12 punti la squadra "Dama Aosta", terza classificata con 9 punti la squadra "Dama Lecce". Grande soddisfazione per il presidente del circolo "Damasport Roncade" Renato Cervellin per questo nuovo successo. Nella foto da sinistra Mirco De Grandis, Alessio e Mattia Scaggiante, Alessandro Carraretto e il presidente nazionale FID Carlo Bordini.