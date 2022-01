Daniele Donin al Motor Bike Expo di Verona

Gallery



Uno dei miei nuovi propositi di questo inizio anno è stato quello di non poter perdere l’occasione di incontrare - nuovamente - Daniele Donin, direttamente allo stand del Motor Bike Expo 2022, allestito per l’occasione e con l’obiettivo di far conoscere il suo mondo di motociclista/viaggiatore, ma in primis, quello di pubblicizzare il suo ultimo libro “Il respiro della strada”. Un libro dove parla di un viaggio raccontato dalla strada… una storia che viene in aiuto della ONLUS Bambini nel Deserto dove tutto il ricavato delle vendite viene devoluto in “beneficenza” al progetto Garage Italia di Ouagadougou in Burkina Faso, Africa. Come sempre Daniele (Veneziano di origine - Chioggia) è capace di emozionarti con i suoi racconti vissuti in moto e non solo, in sella alla sua amata “Kammella” – una BMW GS 1200 Adventure, con cui ha attraversato in solitaria ben più di 80 Paesi, incontrando e conoscendo nuove culture nei luoghi più nascosti della nostra amata Terra. Io lo definisco “un viaggiatore d’altri tempi” perché capace di aiutare il prossimo non a fini personali ma con il solo desiderio di poter dare un contributo, anche minimo, alle persone più bisognose.