Degrado e rifiuti in via Le Canevare: «Specchio dell'aeroporto Canova chiuso»

Aeroporto Canova chiuso sine die? Non ci voleva molto a capire che la data di ottobre, come riapertura, era fasulla e che si sarebbe andati all'anno venturo con moltissime incognite peraltro. Bastava passare in via Le Canevare, la traversa che dalla Noalese sbuca in strada di Boiago, per capire quale fosse la verità. Da quando infatti lo scalo trevigiano è stato chiuso causa Covid la via di fronte al Canova, dove insistono i parcheggi e le aree sosta per bus ed auto è stata abbandonata a se stessa. Desolazione, incuria e totale abbandono, con la manutenzione del verde pubblico in pieno, colpevole, lockdown. I parcheggi deserti con la surreale dicitura luminosa "completo" sulla cartellonistica degli ingressi sono invasi dalla vegetazione tracimata ben oltre i bordi dei marciapiedi. Anche i box del cantiere per realizzare le nuove aree sosta stanno arrugginendo avviluppati dalle sterpaglie. Stessa avvilente sorte per i carrelli porta-valigie gettati in mezzo all'erba e privati di qualche dotazione che evidentemente abbisognava. Stanno scolorendo pure i cartelli delle fermate dei bus transeuropei, tipo Flixbus o Nomago-Alibus visto che da mesi non passano più di qua e con loro stanno affogando decine di attività legate all'aeroporto, bar e b&b in primis, per la gioia incontenibile di chi aveva avversato in ogni sede il Canova. Immancabili i grumi d'immondizia regno di ratti d'ogni genere e di nugoli di pappataci. La zona, quando la sera chiudono gli uffici del condominio, diventa terra di nessuno con presenze affatto simpatiche per i residenti delle vie contermini che, se ad aeroporto aperto si lamentavano per il parcheggio selvaggio che li segregava quotidianamente in casa ,ora scrutano con ansia i fari nella notte che s'aggirano nell'area.