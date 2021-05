DGR Treviso 2021 - 10 anni di storia

Gallery











Domenica 23 Maggio 2021, si è tenuto in tutto il mondo il “The Distinguished Gentleman's Ride”, uno dei motoraduni più importanti per la raccolta fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e per la salute mentale dell’individuo, causa suicidio. Andare in moto è una missione che ha lo scopo di sostenere la salute dei tanti gentiluomini che hanno avuto una vita difficile. I fondi ricavati da questa onorata beneficenza, sono destinati alla Movember Foundation, la più grande organizzazione per la salute maschile nel Mondo. Dal 2016 ad oggi… sono stati raccolti più di 27 milioni di dollari. L’evento di quest’anno festeggia anche il 10° Anniversario della nascita della DGR. Fondato a Sidney, Australia, da Mark Hawwa, dove, nell’arco degli anni… decine di migliaia di Ladies & Gentlemen, in sella alle proprie motociclette classiche e/o d’epoca, sparsi in centinaia per le città di tutto il mondo, hanno sempre seguito lo stile del fondatore indossando una cravatta ed arricciando i baffi… indossando il loro abito migliore. Ideale per il primo giro in moto a tema, ispirato, all’epoca, da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, di cui Mark se ne innamorò. Il DGR Treviso 2021, per il quinto anno consecutivo ed organizzato come sempre dall’Host Ride Marco Battistella, responsabile della segreteria del Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI e Referente Nazionale Registro Storico FMI, grazie ai suoi più fidati collaboratori, in base al periodo attuale ed alle attuali restrizioni COVID-19, sono stati costretti a ridimensionare l'entità dell’evento, eliminando in primis il classico motogiro (causa assembramenti) ma festeggiare ugualmente questi 10 anni di Ride Dapper, creando l’evento in una delle più belle location di Treviso, il Dazio Garden Bar, ammirando in questo modo il famoso "Castello" di Porta Calvi, realizzato nei primi anni del '900 seguendo lo stile dei più famosi castelli della Baviera. Grazie a tutti Motociclisti - Gentildonne e Gentiluomini - per aver sostenuto il DGR Treviso e Movember Foundation con la propria presenza e generosità.