“Di(o)dio”: ecco il nuovo singolo del cantautore trevigiano Willy Wonka Was Weird

Così l'autore veneto presenta il suo ultimo lavoro: Diodio è un gioco di parole, una miscela tra “Ti odio” e “Dio dell'odio”. Un ripetersi all'infinito di un Dio con il delay. Non dobbiamo scomparire in ciò che abbiamo dato. Non dobbiamo scomparire in ciò che abbiamo perso. Non lasciamo quello che non abbiamo. Una luce, per quanto offuscata possa essere, c'è sempre.

Link Spotify: https://open.spotify.com/track/2q6M0dfzze5SfW0cVPoVxP

Willy Wonka Was Weird è un progetto solista di Paolo Modolo, nel passato membro degli In My June e della noise/core band Anarcotici. Ad ottobre 2019 esce per (R)esito Distribuzione l'album d'esordio "022016032019", registrato e prodotto da Tommaso Mantelli al Lesder Studio di Treviso. Il lavoro viene accolto positivamente, con larghi consensi dalla stampa di settore e vengono estratti due singoli, "Marzo 2019" e "Muro Di Tempo (Anarchici Della Pulizia)". Cominciano i primi concerti in supporto al disco e nonostante l'emergenza Coronavirus, le esibizioni continuano attraverso i canali streaming, supportando alcune iniziative di spessore come quella del MEI. A settembre 2020 esce "Lisa ha 16 anni", cover dei Sick Tamburo, registrata per la compilation "Parlami Per Sempre", un'iniziativa creata dallo staff del web magazine All You Need Is Punk in ricordo di Elisabetta Imelio, venuta a mancare pochi mesi prima. Ad ottobre 2020 il cantautore trevigiano entra nello storico Natural Head Quarter Studio di Ferrara per registrare il nuovo lavoro con Michele Guberti e la produzione artistica di Massaga Produzioni (Massimiliano Lambertini, Manuele Fusaroli).

www.facebook.com/willywonkawasweird

www.youtube.com/willywonkawasweird

www.instagram.com/willly_wonka_was_weird