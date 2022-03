L'associazione APF Avvocati per le Persone e le Famiglie (www.avvocatipersonefamiglie.it) ha organizzato un webinar gratuito sul tema “Il delicato equilibrio fra i diritti del minore e del genitore detenuto" che si terrà su piattaforma telematica (via Zoom) il 18.03.2022 dalle ore 15.00 alle 19.00. L'evento è rivolto agli avvocati, agli assistenti sociali, ai professionisti dell’area psicologica e alla cittadinanza; per la partecipazione ci si dovrà iscrivere dal sito dell’Associazione (https://avvocatipersonefamiglie.it/notizie/corsi-e-convegni/webinar---il-delicato-equilibrio-fra-i-diritti-del-minore-e-del-genitore-detenuto/). Sono stati riconosciuti 3 crediti formativi per gli avvocati ed è in corso l’accreditamento al Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Una breve presentazione potrebbe essere la seguente" Il “carcere” è un tema spinoso, quasi avulso dalla realtà, come si trattasse di un mondo a parte delegato alla competenza di pochi addetti ai lavori. Il comune sentire è che in carcere entrano i delinquenti, entrano i reati e si perde l’individuo. In carcere però entrano le vite di molte persone, vite complesse, di devianze maturate in contesti sociali e familiari difficili, problemi di dipendenze, di abbandono scolastico, di una rete sociale inconsistente, di percorsi che non stanno al passo con le esigenze della vita quotidiana. In carcere entrano i bambini, bambini al seguito di madri in misura cautelare o in esecuzione pena; bambini a tutti gli effetti reclusi. Entrano i bambini e i ragazzi per andare a far visita al genitore recluso: i detenuti posso usufruire di 6 colloqui al mese della durata di un’ora, i detenuti per i reati di particolare gravità previsti dal I periodo del I comma dell’art. 4 bis L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) possono usufruire fino a quattro colloqui al mese. L’Ordinamento Penitenziario prevede che il detenuto possa effettuare una telefonata alla settimana della durata di 10 minuti. Diritti e doveri del detenuto, diritti e doveri del genitore, diritti dei figli a “intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori detenuti”. Il convegno cerca di porre nella giusta luce le diverse esigenze ponendo al centro – come dovrebbe essere – la figura del fanciullo, del bambino, del ragazzo, del figlio. Del figlio nel suo delicato rapporto con il genitore. Grazie e cordiali saluti Francesca Collet