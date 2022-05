Disservizio Mom sciopero 20 maggio 2022

In data 20 maggio è stato proclamato sciopero 24 ore dei mezzi di trasporto ma con delle corse e fasce orarie garantite, ma non per tutte le linee. Io mi reco come al solito a prendere l'autobus 8E che porta a Mestre delle ore 14:48 ma vedo che non parte, allora decido di contattare per chiedere informazioni in merito sapendo che la corsa era garantita e con aria di sufficienza mi sento rispondere prima che c'è sciopero signora, come che non lo sapessi e poi faccia un reclamo eh ma l'autobus lei l'ha visto arrivare perché non penso che sia garantito. A quel punto non c'ho più visto perché personalmente mi sembra una vera presa in giro. Poi rispondo ma come non è garantito se è segnalato sul sito, e comunque l'autobus lo vedo ed è il numero 7204. Sarebbe opportuno che anche le altre persone che erano con me ad attendere facciano segnalazione. Chiedo spiegazioni a riguardo, grazie.