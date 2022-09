ValdobbiadeneJazz: dopo Segusino si fa tappa a Farra di Soligo e Valdobbiadene

Un calendario straordinariamente ricco, con più di trenta concerti e un centinaio di musicisti, e tre comuni coinvolti. La quarta edizione di ValdobbiadeneJezz è partita da Segusino e martedì 20 settembre farà tappa a Farra di Soligo dov’è in programma un concerto da non perdere: il Duo Dissonance proporrà infatti, a partire dalle ore 20:45 presso l’Auditorium di Santo Stefano - con ingresso libero -, ‘Il favoloso mondo del cinema’. “Per il secondo anno consecutivo - afferma il sindaco Mattia Perencin - il comune di Farra di Soligo ospita ValdobbiadeneJazz. Una rassegna interessante, che arricchisce la nostra offerta culturale e che ci consente di allargare i confini intrecciando proficui rapporti di collaborazione nel segno della musica di qualità e sul solco del grande jazz”. Da mercoledì 21 settembre gli eventi saranno tutti concentrati a Valdobbiadene e declinati su Main Concert, Open Stage e Jazz Club Live. Si inizia dall’Hotel Diana, con il concerto di Dario Zennaro e Alvise Seggi. In cartellone nomi di calibro: da Emanuele Filippi e Francesco Bearzatti (venerdì 23 settembre ore 21:00 Antica Chiesa di San Gregorio) a Mike Sanchez (sabato 24 settembre alle ore 21:00 Auditorium Boccasino).

Domenica, jazz da mattina a sera: iniziando dalle ore 10:00 con il Gospel Concert in Duomo con Janice Harrington & Michele Bonivento, per proseguire alle ore 15:00 in piazza Marconi con Janice Harrington and Backing Crew Band e alle 17:00, in piazza Marconi, Piero Odorici & Alex Sipiagin. Alle 21:00 gran finale in piazza Marconi con Jelly Roll, Helga Plankensteiner. Per il calendario completo del festival si consulti il sito.

Il Festival è un progetto culturale di territorio che ha preso avvio nel 2019 e che si è arricchito quest’anno di una preziosa partnership, quella con il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG: “Siamo lieti di sostenere il Festival – afferma la presidente Elvira Bortolomiol -. Ancora una volta la nostra realtà supporta gli eventi culturali della nostra zona e non solo, a conferma dell’impegno e del forte interesse del Consorzio a rinnovare e rafforzare l’attenzione rispetto alla vitalità di questo territorio” Per rimanere aggiornati sulla programmazione si possono consultare il sito www.valdobbiadenejazz.com e le pagine Facebook e Instagram. Info e prenotazioni: info@valdobbiadene.com, Tel. +39 0423 976975