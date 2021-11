Due sotto, la finale del contest unico in Italia

Sabato 13 novembre nel suggestivo scenario della Loggia dei Cavalieri di Treviso alle 15.00 si disputerà la finale di un contest unico in Italia, Due sotto #ivantrevisin, concorso internazionale di composizione ed esecuzione di musica funebre laica e religiosa promosso da Musincantus in sinergia con l’operatore funebre Ivan Trevisin (ingresso libero). L’appuntamento, inserito nell’Autunno Musicale, il cartellone concertistico dell’autunno cittadino promosso dal Comune di Treviso e dall’associazione trevigiana Musincantus, vedrà i 10 finalisti contendersi il titolo di vincitore della seconda edizione. La commissione giudicatrice del contest, chiamata a valutare le proposte dei concorrenti, è formata da personalità di spicco del mondo musicale classico e contemporaneo per garantire trasversalità nella valutazione dei differenti generi musicali presentati dai concorrenti. Quest’anno ne fanno parte Jacopo Cacco, giovane direttore d’orchestra trevigiano, Nello Simioni, titolare del negozio musicale cittadino Indie.it, Edoardo Bottacin, presidente di Musincantus, titolare d’organo della Chiesa di Sant’Agnese e direttore artistico di Autunno Musicale e CortinAteatro, Andrea Trevisi, direttore musicale della Schola Cantorum di Sant’Agnese e direttore artistico del VivaVoce International a cappella Festival, e Marco Fedalto, compositore che ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali e che ha composto l’Inno di Treviso. I giurati analizzeranno i 10 brani in concorso decretando infine il vincitore, che riceverà il premio di 500,00 euro e sarà promosso e scritturato in diversi eventi funebri nazionali. I vincitori della precedente edizione 2019, il Duo Colombo, hanno effettuato una circuitazione di più di 20 concerti. In gara ci saranno Teresa Storer (Treviso) con Elegia per Violino, oboe e archi, Gaetan Nasato Tagnè (Istrana, Treviso) con Speranza, Marinella Smiderle (Taglio di Po, Rovigo) con Il sole torna a risplendere, Paolo Pesce (Venezia) con Tu madre dolcissima, Edvige Fontana (Paese, Treviso) con Ave Maria e postludio, Sara Binaschi (Modena) con Angelo, Morgana Montermini (Sassuolo, Modena) con La canzone dell'Angelo Bianco, Antonio Rocco Ricchiuti & Gabriele Molinari (Vittorio Veneto, Treviso) con Ubi Caritas, Luciano Melchiori (Treviso) con Il mio nome è Rachele. Nel corso del pomeriggio di sabato i brani in concorso saranno eseguiti e al termine si procederà alla votazione e all’annuncio del vincitore. L’intero cartellone di Autunno Musicale è sostenuto da un nutrito gruppo di realtà territoriali che ne riconoscono il valore: Airter Alarm Srl, Ivan Trevisin Onoranze Funebri, Cartoplasticasrl, Anthesys Servizi Società Coperativa, Banca Prealpi SanBiagio. Il programma completo è consultabile nel sito musincantus.it.