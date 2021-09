Le nuove E-Bike presso lo store ufficiale Harley-Davidson di Treviso

Gallery









La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti… da una frase celebre di Albert Einstein, la casa madre di Milwaukee ha pensato di “muoversi” bene verso un futuro non più lontano. Era il 1903 quando fu costruita la prima motocicletta Harley Davidson, molto artigianale, costituita da un telaio di bicicletta. Il primo vero e proprio prototipo di una bicicletta motorizzata. Dopo quasi 120 anni, nasce così la prima gamma di biciclette elettriche a pedalata assistita - Serial 1 Cycle Company - sviluppata in collaborazione con Harley-Davidson Europe, e già disponibili presso tutti gli store ufficiale d’Europa. Una E-Bike di ultima generazione che unisce l’ultra tecnologia ad un design unico e particolare. Tre i modelli disponibili - TMOSH/CTY, RUSH/CTY, RUSH/CTY STEP THRU - in varie colorazioni e taglie, già pronte e disponibili presso la concessionaria Harley-Davidson Treviso, per toccare con mano queste “elettrizzanti” novità. Il personale dello store ufficiale di Treviso, potrà aiutarvi a scegliere il modello giusto, grazie alla loro cortese professionalità e competenza nel settore. Le caratteristiche base delle E-Bike Serial 1, sono date da un telaio e forcella realizzate in alluminio saldato idroformato, dove garantiscono maneggevolezza ed agilità. Motore Brose S Mag, accumulatore agli ioni di litio integrato nella parte inferiore del telaio, batteria ricaricabile e/o rimovibile, da 0 a 100% in poco meno di 3 ore, collegandosi direttamente ad una presa di corrente. Un’autonomia variabile tra i 70 e i 180 km, in base alla modalità di guida scelta (quattro i Riding Mode), per una migliore assistenza alla pedalata più consona al percorso, tramite il pulsante walk assist posto sul manubrio: Eco, Tour, Sport e Boost per una potenza mozzafiato. La cinghia sostituisce la classica catena, permettendo una pedalata più facile ed agevole, con sistema di trasmissione automatico. Impianto frenante con dischi idraulici da 203 mm, pinze a due pistoncini. Luci a Led ispirate ai fari delle prime moto della casa madre di Milwaukee. Per ulteriori info a riguardo: www.harley-davidson-treviso.it