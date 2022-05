"E se domani?" Il 4 giugno torna il festival Sottosopra con talk, musica, e la sostenibilità in primo piano

Dopo due anni di pausa forzata torna il festival culturale organizzato dall’associazione Sottosopra e frutto, nel 2017, dell’idea dei giovani di Castelfranco Veneto. L’appuntamento è per sabato 4 giugno 2022, con la tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico al centro dell’evento. L’obiettivo della giornata, animata da talk, installazioni artistiche e musica, è quello di aumentare la consapevolezza sui temi della sostenibilità, ma anche di promuovere un’azione concreta e partecipata sul territorio, pensando al domani. Come ha spiegato Andrea Brunello, tra gli organizzatori dell’evento fin dai suoi primi passi, è stata proprio l’urgenza di affrontare l’emergenza climatica a spingere i giovani castellani a immaginare il nuovo evento. Nel 2019 Sottosopra ha tolto per un giorno le automobili da Piazza Giorgione, rendendola un contenitore verde di attività culturali e trasformando così lo spazio urbano. Quest'anno la location scelta è il giardino del quadrante sud-ovest del castello, con l’obiettivo di rivitalizzare una zona centrale ma poco valorizzata della città murata. La rigenerazione non sarà solo urbana ma anche culturale. Nella giornata del 4 conviveranno cultura, arte e attivismo. Tra gli altri, il divulgatore artistico Nicolas Ballario sarà protagonista di un reading accompagnato dal musicista Adriano Viterbini. Mentre in serata, dopo il main talk, la musica del dj e produttore milanese Go Dudong farà ballare tutti i presenti con la sua elettronica piena di contaminazioni. I giovani, da sempre linfa vitale di Sottosopra, saranno tra i protagonisti di un’edizione del festival che vede l’ambiente, e quindi il futuro, al centro del progetto. Lo ha sottolineato anche Matteo Mazzocca, presidente dell’associazione Sottosopra. “Loro sono la fonte di energia rinnovabile di cui il pianeta ha bisogno”, ha detto. Per questo tra gli ospiti ci sarà anche Giovanni Mori, attivista climatico e portavoce nazionale di Fridays For Future, con un talk dal titolo “Bella la crisi climatica, ma non ci vivrei”. Oltre agli stand che proporranno cibo e bevande direttamente sotto le mura, nel pomeriggio andrà poi in scena Naturalmente Sottosopra, un evento collaterale – o meglio, un “sottoevento” – dedicato ai vini naturali e alla sostenibilità nella viticoltura. La rassegna ospiterà una quindicina di produttori locali che faranno assaggiare i loro vini a un numero limitato di partecipanti. Le modalità per prenotarsi verranno indicate tramite i social di Sottosopra. L’appuntamento del 4 giugno sarà il primo di tre eventi culturali, frutto della collaborazione tra Sottosopra e TEDxCastelfrancoVeneto, che per tutta l’estate animeranno la cittadina trevigiana con l’obiettivo di portare nuove idee a beneficio del territorio.