L'edicola? "Il vaccino più efficace contro il Covid"

L'edicola di Quinto di Treviso ha cambiato decisamente look e luogo, anche se quest'ultimo varia di pochi metri rimanendo sempre sulla statale Noalese che qui prende il nome di via Vittorio Emanuele: spazio luminoso, più ampio rispetto a prima con la possibilità, così, di accogliere più clienti contemporaneamente sempre nel rigoroso rispetto delle disposizioni anti-Covid . Un segnale importante di fiducia nel futuro che il titolare, un giovane imprenditore che rilevò la storica edicola quintina di Flavio Righetto nel novembre del 2014 conquistandosi da subito un' affezionatissima clientela anche da fuori comune, ha voluto lanciare non solo a se stesso ma a tutti noi. Il virus non molla, la pandemia neppure ma la vita deve continuare ed alimentare occasioni continue di speranza che vanno colte .Nei tempi più bui della pandemia Giorgio Carraro , questo il nome dell'edicolante , non fece mai mancare il giornale, anche consegnandolo a domicilio, un servizio prezioso specie per chi non poteva muoversi e che contribuì a tener accesa la luce in attesa di tempi migliori. I giornali hanno da tempo mutato veste aggiornandosi con le nuove tecnologie e possibilità offerte dalla rete ma la "vecchia" carta stampata è da sempre questa indispensabile luce e l'edicolante è l'insostituibile, prezioso, lampionaio che la cura e tien viva. L'edicola, causa Covid, s'è dovuta adattare centellinando le presenze ed il tempo che prima si misurava a spanne, scandito dalle "ciàcole" sui grandi e piccoli accadimenti del giorno ma è sempre , immutabilmente, un posto del cuore e della mente: del cuore perchè ci trovi quel pane fragrante delle notizie e dei commenti che nessuna tivvù o aggeggio elettronico ti potrà mai dare in modo così completo , nutrimento quotidiano di cui abbisogni e della mente perchè senza giornali, quelli stampati che tocchi e sfogli al mattino davanti al caffè , le tue "celluline grigie" , per dirla alla Poirot, non si rimetterebbero in moto scattanti ed allegre propiziandoti così la giornata.