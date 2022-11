Equitazione: Toscano oro juniores a Casale sul Sile

Il veronese Domenico Toscano ha ottenuto la medaglia d’oro al campionato regionale di equitazione Veneto di salto ad ostacoli che si è svolto domenica a Casale sul Sile presso il centro ippico Il Cristallo. Domenico, figlio d’arte, ha sia il padre che la madre impegnati in concorsi ippici di livello nazionale e internazionale. Si è presentato a questo concorso in sella al suo cavallo, un castrone francese si nome Tibet. Domenico ha vinto con un percorso velocissimo già la prima giornata di gare, per poi rimanere in testa alla classifica per i giorni successivi e ottenere l’oro alla finale. Questo ragazzo di soli 14 anni ha raggiunto un obiettivo davvero ammirevole, classificandosi primo su tutti gli altri juniores veneti presenti.