Scuole Stefanini ed errata interpretazione delle norme sulla quarantena dei ragazzi

"In merito alla mia segnalazione fatta in data 2 febbraio voglio riferire che la referente Covid delle scuole Stefanini mi ha successivamente inviato le nuove disposizioni del Sisp di Treviso dove effettivamente viene indicato che devono passare 14 giorni dalla seconda vaccinazione affinchè i ragazzi possano tornare in presenza con due casi di contatti positivi in classe. Voglio comunque far presente che nel decreto legge non era prevista tale regola e che quindi si tratta di un'ulteriore limite deciso dal Sisp senza che ci sia nessun riferimento scientifico che parla di 14 giorni dalla seconda vaccinazione perchè la stessa abbia pieno effetto e quindi non si capisce perchè non possano andare a scuola seppur già in possesso di regolare green pass con cui possono accedere a cinema, stadi, ristoranti, ecc. Voglio chiarire che il mio era uno sfogo verso questa regola che reputo assurda e non nei confronti della scuola che giustamente si attiene alle disposizioni che le arrivano dall'Ulss 2".