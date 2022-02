Quarantena dei ragazzi nella scuola secondari, norme covid male interpretate

Segnalo un'interpretazione assurda da parte della scuola delle norme anti covid relative alla quarantena. Mia figlia frequenta la 1C della scuola media secondaria Stefanini di Treviso e in questo periodo avendo 2 positivi nella classe le viene impedito di frequentare le lezioni in presenza pur avendo ultimato con la seconda dose il ciclo vaccinale primario. La referente covid della scuola asserisce che per poter entrare in classe devono essere passati 14 giorni dalla seconda somministrazione. Questa cosa non viene riportata nè nel decreto legge del 7 gennario nè nella circolare del ministero della salute dell'8 gennaio oltre in nessun altro recente aggiornamento riguardante le regolare da seguire per la quarantena nell'ambito scolastico. Nessuno al momento mi ha saputo fornire una risposta chiara e dandomi dei riferimenti a decreti o circolari. Mi hanno solo citato una circolare del ministero della salute datata 30 dicembre 2021 dove venivano citati questi 14 giorni. Da tener presente che detta circolare risulta superata da quella dell'8 gennaio . Si parla di far partecipare in presenza gli studenti positivi asintomatici e si impedisce di frequentare la scuola dell'obbligo a quelli regolarmente vaccinati con due o tre dosi se non sono passati 14 giorni dalla somministrazione. Cosa assurda se si pensa che detti ragazzi hanno un green pass valido per 9 mesi e possono andare ovunque senza limitazioni ma non a scuola. Mi pare una scelta assurda e che viola le leggi e pure i pareri scientifici. Spero si possa fare chiarezza in merito e che i ragazzi possano tornare come loro diritto a scuola.

Un lettore