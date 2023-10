Eva e Mercedes Henger e Amandha Fox al New 1000 Lire lap dance di Preganziol

Sabato 14 ottobre p.v. a partire dalle ore 23.30 al New 1000 Lire Lap Dance di Preganziol si celebrerà un party dal titolo emblematico "Live: non siete a ... MEDIASET" ... Nel tempio del divertimento e della trasgressione italica sito in Via Spinelli, 32, a Preganziol arrivano tre ambasciatrici della bellezza mondiale : Eva Henger ( Miss Ungheria 1989 la ricorderete in TV in trasmissioni cult come Paperissima Sprint, nei reality Mediaset " La Talpa 2", " Isola dei famosi ", Quelli che il Calcio sulla Rai e pensate ha girato film con Martin Scorsese e Leonardo di Caprio ), Mercédesz Henger ( figlia di Eva, naufraga a " l'Isola dei famosi " ) nonchè Amandha Fox nota al grande pubblico della notte come la Venere polacca ( Ciao Darwin, le Iene e recentemente protagonista del successone musicale " Malati Malati " realizzato in collaborazione con il cantante partenopeo Ciccio Merolla ). Un sabato notte davvero " esagggerato " inserito nell’Oktoberfest che il New 1000 Lire lap dance di Preganziol sta riproponendo in perfetta sintonia con la più nota festa popolare di Monaco di Baviera. Oltre le tre summenzionate star ci sara' anche CHANEL 27 (direttamente dall'agenzia Diva Futura di Roma che fu del compianto Riccardo Schicchi ) unitamente alle circa 40 sexy star resident . Per info chiamare il 0422 303672.