"Fanc*lo": ecco il singolo dei vittoriesi Euphoria tra crisi globali e elezioni politiche

Esordiscono così EUPHORIA un progetto artistico di Conegliano, che include due cantanti e un producer trevigiani. Nel loro singolo FANC*LO, uscito oggi in tutte le piattaforme di streaming musicale EUPHORIA, racconta come i sogni di tanti giovani d’oggi rimangono intrappolati in una vita che non si prospetta all’altezza delle proprie aspettative, imprigionati da un senso estremo del dovere e non del sognare, di come la prospettiva politica e sociale includa sempre meno i giovani con le loro idee creative. Già in molti stanno condividendo la canzone come segno di supporto alla causa, saranno l’alba di un nuovo movimento di protesta per le politiche giovanili? Non lo sappiamo, ma possiamo solo augurare che la loro voce venga udita al più possibile, e che la loro canzone diventi virale. Potete trovare la loro canzone qui: https://open.spotify.com/track/4UECYUhHWvcCVlurcBHjNi?si=752e534a9a384562