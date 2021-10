Quattro atleti montebellunesi a Ferrara per gli Europei

Nella giornata di domenica 4 ottobre quattro atleti nazionali Sport Life, convocati nel Team Italia Fisdir, sono partiti per disputare a Ferrara la prima edizione dei SUDS Open EURO TRIGAMES 2021, manifestazione sportiva organizzata dall’Italia in svolgimento dal 4 all’11 ottobre 2021, dedicata ad atleti con sindrome di Down. 350 gli atleti partecipanti provenienti da 16 nazioni europee più gli Stati Uniti, che si cimenteranno in otto discipline sportive: atletica leggera, calcio a 5, judo, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, tennis e tennistavolo Dopo la presentazione ufficiale di questa estate in piazza a Montebelluna, dove gli atleti si sono presentati al vasto pubblico presente, riuniti con la nazionale per un collegiale di nuoto in piscina, è la volta di fare sul serio in questa settimana di gare. Per il nuoto ci sono Martina Villanova, di Sernaglia della Battaglia, campionessa internazionale plurimedagliata, da molti anni nel Team Italia Fisdir; Giammaria Roncato di Vedelago, campione italiano ed europeo anche lui da qualche anno in nazionale ed Eleonora Ostani di Castelfranco Veneto, new entry del Team Italia. Per il calcio a 5, Federico Marson di Mareno di Piave è stato da poco riconfermato negli azzurri. Ad accompagnarli in questa avventura, la loro giovane allenatrice di nuoto, nonché tecnico federale Fisdir Laura Salvalaggio, personalità preparata e qualificata che in questi ultimi anni ha cresciuto con tanta passione la squadra di nuoto, portandola ad elevati livelli di professionalità. Sport Life è l’associazione montebellunese che da 35 anni avvicina al mondo dello sport i giovani con disabilità intellettiva relazionale e disabilità fisica, e che da sempre cerca di elevare il livello di competitività dei propri atleti e di professionalità dei loro allenatori, promuovendo gare e kermesse sportive.